Общество

Медиков-борцов с коронавирусом планируют наградить в Псковской области

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила на предложение псковича вручать медицинским работникам государственные и региональные награды за опасный и благородный труд в условиях борьбы с коронавирусом. Обращение и ответ на него размещены на сайте губернатора.

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По словам руководителя профильного комитета, работники медицинских организаций области, проявившие высокий профессионализм в борьбе с COVID-19, представлены к награждению ведомственными наградами министерства здравоохранения РФ, благодарностью президента, а также региональными наградами.

«Награждение работников планируется в рамках Дня медицинского работника в июне 2020 года», - уточнила Марина Гаращенко.