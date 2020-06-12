Общество

Валентин Юдашкин оценит маски от молодых дизайнеров-псковичей

Молодых дизайнеров-псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе дизайна масок «МаскаART», председателем жюри которого выступает известный российский кутюрье, народный художник РФ и заслуженный деятель искусств РФ Валентин Юдашкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Вспышка коронавирусной инфекции заставила не только всех ведущих дизайнеров внести коррективы в свои профессиональные решения, но и в корне повлияла на всю fashion-индустрию, сделав акцент на технологическую моду, создавая моду будущего, напоминая об экологии и внедрении новых технологий, которые упростят нашу жизнь», - отмечается в сообщении.

«Почему безопасность не может быть красивой?», - именно такой вопрос задали себе вопрос организаторы конкурса «МаскаАРТ». «МаскаАРТ» - это первый виртуальный дизайнерский конкурс масок в России, итогом которого станет онлайн-дефиле с участием роботов.

Его победители получат ценные призы, дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат или магистратуру РГУ имени Косыгина - один из главных вузов страны в области дизайна, технологии и искусства, стажировки в ведущих домах моды и на крупных отраслевых предприятиях. Среди призов также бесплатные фотосессии для коллекций молодых дизайнеров, подарки от партеров конкурса, а главной наградой станет участие в Неделе моды в Москве.

К участию в конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, школьники, студенты средних специальных учебных заведений (колледжей и техникумов), вузов и выпускники образовательных организаций. Свои работы они могут представить в четырех номинациях: «Виртуальный образ», «Маска как элемент образа», «Художественное произведение» и «Маски для социальных сетей». Конкурсанты имеют право принимать участие в различных номинациях одновременно, количество работ от одного автора не ограничено.

Принять участие в конкурсе можно до 10 июля. Оценивать работы будут известные искусствоведы, руководители ведущих изданий в области моды и предприятий легкой промышленности, а также члены отраслевых союзов и организаций.

В процессе конкурса участников ожидают мастер-классы от именитых спикеров, знакомство с международными гостями - дизайнерами из Китая и Японии. Лучшие работы будут продемонстрированы в рамках итогового онлайн-показа.

Учредителем конкурса выступает Российский государственный университет имени Алексея Николаевича Косыгина при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. С подробностями и положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.