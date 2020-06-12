Общество

Четыре медработника Печорской районной больницы заразились коронавирусом

В Печорской районной больнице коронавирусной инфекцией заразились четыре медицинских работника. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежду Пономаренко.

Источником заражения стала пациентка одного из отделений больницы, уточняет издание. «На данный момент коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у четырех медицинских работников, входивших в число контактных лиц. Поводов для паники не имеется, так как всем заболевшим медикам выданы предписания на госпитализацию и самоизоляцию. Исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ "Печорская районная больница" Марине Бедюх поручено проконтролировать выполнение предписания», - рассказала Надежда Пономаренко.

По ее словам, в число контактных входят те, кто работает вместе, проживает по одному адресу или рядом с заболевшими. «В Печорской районной больнице проведены дезинфекционные мероприятия. Все медицинские работники, контактировавшие с пациенткой, проверены. Также проведена проверка, в результате которой выяснилось, что в больнице соблюдаются все нормы. Персонал носит маски, перчатки и регулярно пользуется антисептическими средствами. Пациенты, находившиеся в отделении рядом с больной, уже проверены и выписаны из медицинского учреждения по лечебным показаниям. Поэтому не стоит боятся. Все контактные лица выявлены и изолированы. За этим строго следят. Но лучший способ сохранить здоровье - соблюдать меры санитарной защиты. И люди, которые пренебрегают правилами находятся в зоне риска», - рассказала Надежда Пономаренко.