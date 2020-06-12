Общество

Подставить надежное плечо просят великолучан врачи в период коронавируса

Медицинских работников города Великие Луки и ближайших районов просят о помощи. Призыв опубликован на официальной странице Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь к вам, как когда-то Сталин обращался к населению: братья и сёстры! Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук, квалифицированных и не очень, и даже абсолютно не квалифицированных. Мы знали, что будет тяжело, но мы не предполагали, что будет так тяжело! На 50 человек пациентов всего смогли набрать по 2 сестры + 1 санитар на 12 часов смены. И даже если знаешь все современные требования к лечению и уходу, воплотить это на практике такими силами просто невозможно. Вот тебе и прон-позиция, и ранняя активизация, и дыхательная гимнастика, и соблюдение водного баланса, и простая гигиена. Но самое страшное, что и их, найденных, скоро может не стать от таких нечеловеческих нагрузок!» - говорится в сообщении.

Медработников просят «подставить своё надёжное плечо и руки. «Не о себе беспокоимся. Нужно спасать людей. Не всех родственники могут за деньги отвезти лечиться в столицу. Им, нашим пациентам, больше не на кого надеяться», - отметили в великолукской больнице.