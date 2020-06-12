Общество

Некоторым категориям россиян повысят пенсии с 1 июля

С 1 июля отдельным категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей. Она будет проведена автоматически без необходимости писать какие-либо заявления.

Также с указанной даты начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ.

С августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

С 1 апреля в России прошла индексация социальных пенсий на 6,1%. Повышение выплат затронуло 4 млн пенсионеров, пишет газета «Известия».