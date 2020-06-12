Общество

Здание бывшего детского дома предложили снести в Великолукском районе

Здание бывшего детского дома в деревне Троица Великолукского района предложил снести местный житель. Обращение по этому поводу он разместил на сайте губернатора.

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Фото: Дмитрий Радишевский

По словам автора сообщения, здание сейчас находится в аварийном и антисанитарном состоянии. «Прошу принять меры по его демонтажу или уменьшению опасности и антисанитарного состояния. На данный момент обвалилась крыша и внутри много мусора. Вопрос остается нерешенным с 2016 года», - написал он.

В ответ глава Великолукского района Сергей Петров уведомил, что здание бывшего детдома не зарегистрировано в реестре муниципальной собственности муниципального образования. В связи с этим администрация района направила запрос в адрес АО «Искра» о предоставлении информации о принадлежности вышеуказанного здания.

«После получения ответа от сельскохозяйственной организации, которая может являться собственником разрушенного здания, администрацией района будут разработаны предложения по дальнейшим мерам, направленным на обеспечение безопасности граждан», - пообещал Сергей Петров.