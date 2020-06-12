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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

14.06.2020 09:26|ПсковКомментариев: 0

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, здоровым людям проще переносить коронавирусную инфекцию. Он добавил, что само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

Кроме того, Альтштейн отметил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии ляжет на медицинскую сферу. Остальных граждан специалист призвал «не слишком волноваться», а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Как отмечает «Лента.ру», ранее сообщалось, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие сроки назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти. Однако, по его словам, никто точно не знает, когда произойдет вторая волна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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