Общество

1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. На данный момент проведено 31979 исследований.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1838.

Выздоровел 561 человек.

Умерло – 19.

Статистика по районам.

Псков – 487

Великие Луки – 364

Бежаницкий район - 6

Великолукский район – 101

Гдовский район – 46

Дедовичский район – 28

Дновский район - 75

Красногородский район – 4

Куньинский район –11

Локнянский район - 5

Невельский район - 65

Новоржевский район – 14

Новосокольнический район - 48

Опочецкий район – 27

Островский район – 149

Палкинский район - 18

Печорский район – 28

Плюсский район – 67

Порховский район - 105

Псковский район – 133

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Пыталовский район – 5

Себежский район – 13

Струго-Красненский район – 27

Усвятский район - 1