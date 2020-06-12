1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. На данный момент проведено 31979 исследований.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1838.
Выздоровел 561 человек.
Умерло – 19.
Статистика по районам.
Псков – 487
Великие Луки – 364
Бежаницкий район - 6
Великолукский район – 101
Гдовский район – 46
Дедовичский район – 28
Дновский район - 75
Красногородский район – 4
Куньинский район –11
Локнянский район - 5
Невельский район - 65
Новоржевский район – 14
Новосокольнический район - 48
Опочецкий район – 27
Островский район – 149
Палкинский район - 18
Печорский район – 28
Плюсский район – 67
Порховский район - 105
Псковский район – 133
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Пыталовский район – 5
Себежский район – 13
Струго-Красненский район – 27
Усвятский район - 1