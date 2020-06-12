Общество

Молодых псковичей призывают рассказать, как их хобби определило ЗОЖ

В период с 9 по 19 июня 2020 года в рамках фестиваля «Энергия жизни» проводится конкурс под лозунгом «В центре внимания!». Его тема: «Как мое хобби определило здоровый стиль жизни?». Инициаторами этого творческого состязания выступают Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и администрация Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, главная цель мероприятия – демонстрация альтернативного выбора здорового жизненного стиля в подростково - молодежной среде. Организаторы призывают молодежь продемонстрировать свои таланты и записать видеообращения на заданную тематику. Видеообращение включает рассказ участника о себе и своем хобби. Оно должно быть продолжительностью не более двух минут.

На платформе группы 23 июня будет организован опрос среди участников по выбору трех победителей. Видеоматериалы предоставляются на электронную почту: ukonpskov@mail.ru.

Победителей ждут благодарственные письма и памятные призы от Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и администрации области.