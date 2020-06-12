Общество

Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса «уверенно и с минимальными потерями».

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями»,— сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Дай Бог, чтобы так и дальше было»,— добавил президент.

Напомним, что за время пандемии в России было выявлено более 528 тысяч заболевших. В Псковской области COVID-19 заразились 1838 человек.