Общество

В Псковскую область продолжает поступать техника по нацпроекту «Экология»

В Псковскую область продолжает поступать техника по нацпроекту «Экология». Региональный противопожарный лесной центр за последние месяцы получил 4 лесопожарных трактора, 4 малых лесопатрульных комплекса, 2 прицепа для доставки вездеходов, сообщается на странице губернатора Михаила Ведерникова в сети Instagram.

«В ближайшее время их поставят на учет и распределят по станциям в районах. Еще 10 позиций аналогичной техники придет до конца года (всего на эти цели направлено 45 млн рублей). Всё, что было закуплено в рамках нацпроекта в прошлом году, уже активно используется.

В частности, на прошлой неделе на гусеничных вездеходах тушили пожар в Невельском районе, где горели леса в труднодоступных болотах. В том числе, благодаря новой технике в текущем году все пожары были ликвидированы в течение суток, а любой ущерб имуществу людей и объектам инфраструктуры был предотвращён», - говорится в сообщении.