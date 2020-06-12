Общество

Зоозащитники поблагодарили псковичей за помощь в покраске вольеров

Псковские зоозащитники выразили благодарность за помощь в покраске вольеров, которые строятся на средства выделенной областной администрацией субсидии. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте ПРОО «Зоозащита Псков».

«Суббота была продуктивной, шумной, активной. Впрочем, как всегда. И всё благодаря вам. Спасибо», - говорится в сообщении. При этом зоозащитники отмечают, что работы еще много: «Если у кого-то будет немного времени и желания - приезжайте в приют "Лесопилка". Краска есть, кисти есть, что покрасить — есть. Заодно потискаете наших пугливых щенков. Щенкам очень нужна помощь в адаптации».

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«И еще большая просьба! У нас закончилась гречка. Вообще. Рис еще есть (3 мешка), но это тоже ненадолго. Будем очень благодарны за любое количество гречки или риса», - пишут зоозащитники.



Желающие оказать помощь могут обращаться в приют «Лесопилка» (улица Новгородская, 7), телефон 89113681921.