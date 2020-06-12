Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, об этом в воскресенье, 15 июня, сообщают российские СМИ.

Отмечается что Роспотребнадзор рекомендовал заселять туристов в номера по одному, за исключением семей.

Соответствующее требование объясняется борьбой с распространением коронавируса.

Как передает Газета.ру, в России выявлено почти 529 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6948 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.