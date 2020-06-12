Общество

С 16 июня разрешается выход на моторных плавсредствах на водоемы Псковской области

С 16 июня 2020 года в Псковской области будет разрешен выход на моторных плавательных средствах всех типов по водоемам региона, сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области. В связи с эти ведомство опубликовало рекомендации владельцам плавсредств.

«Многочисленные рыбаки, туристы, да и просто любители активного отдыха на воде с нетерпением ждут этого момента, чтобы выйти на своих судах на акваторию водоемов области.

Однако, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определенные правила по подготовки судна к сезону.

Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала проверьте уровень масла, смажьте все трущиеся детали, проверьте рулевое оборудование. Обязательно проверьте все электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя.

Топливная система

Для начала нужно проверить топливную систему на предмет наличия протечек или повреждений, обратив своё внимание на заправочные шланги, соединения и поверхности баков. Признаки повреждения заправочных шлангов: мягкость, хрупкость, наличие трещин. Если это необходимо, произведите замену деталей. Так же необходимо проверить все крепления на предмет надежности. Необходимо убедиться, что двигатель, система выхлопа и воздухозабора работают исправно.

Приводные ремни, провода и шланги

Очень важно проверить приводные ремни, провода и шланги, т.к. они могут стать хрупкими и потрескаться во время зимнего хранения. Ремни должны плотно прилегать к шкивам, иначе они будут проскальзывать: при износе ремня внутри шкива появляется черный налет, и ремень начинает скользить. Трещины или вздутия на оболочке проводах управления – признак того, что Вам необходимо принять срочные меры.

Электрическая система

Далее необходимо проверить все электрические соединения на предмет загрязнений и плотности. Окисление и налет часто является признаком того, что соединение не безопасно. Для того чтобы подготовить электрические соединения к навигации, необходимо очистить их с помощью специальной кисточки или спрея, предварительно отключив питание. Зарядите аккумуляторную батарею и проверьте её, убедившись, что она держит заряд.

Уровни жидкостей

Также нужно проверить уровни всех жидкостей: моторное масло, гидроусилитель руля, редукторы и охлаждающую жидкость.

Винты и корпус

Необходимо проверить винты на наличие коррозии, трещин и деформации. Повреждённые винты могут стать причиной нежелательной вибрации и повредить привод. Нужно убедиться, что винт надёжно закреплён. Проведите тщательный визуальный осмотр корпуса лодки на наличие трещин или проржавевших дыр. Обязательно проверьте наличие заклепок. Если какой-либо из них нет на своем месте, обязательно нужно поставить новую заклепку. Болтающиеся заклепки также нужно заменить. При визуальном осмотре корпуса следует обращать внимание даже на самые мелкие нюансы, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными. Обязательно нужно очистить корпус, палубу и надстройку с помощью безопасного для окружающей среды очищающего раствора, средства. Необходимо убедиться, что пробка водоотливного отверстия наглухо закрыта перед спуском на воду.

Спасательное снаряжение

Для своей безопасности на воде необходимо проверить спасательные жилеты. Убедиться, что их количество совпадает с количеством человек на судне, а также убедиться в хорошем состоянии спасательного снаряжения. Каждый пассажир должен иметь подходящий для своего веса спасательный жилет. Проверьте наличие на своем судне огнетушителя, что он наполнен и расположен в установленном месте. Все эти предписания помогут вам избежать опасной ситуации на борту. Также советуем иметь на борту и аптечку с необходимыми медикаментами.

Соблюдайте правила плавания и будьте внимательными на водоемах. Счастливого плавания!» - говорится в сообщении МЧС.