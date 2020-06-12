Общество

Исследователи назвали места с высоким риском заражения COVID-19

Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали о местах с высоким риском заражения новым типом коронавируса COVID-19, передает «Газета.ру».

Так, отмечается, что наиболее уязвимым перед коронавирусной инфекции становится человек, который находится в месте скопления людей, например кинотеатр, офис, театр или религиозное учреждение, а также концерт и спортивная площадка.

Кроме того, в исследовании говорится о низком уровне заразиться COVID-19 на открытом воздухе или с поверхностей.

Исследователи выявили, что для получения положительного анализа на коронавирус необходимо, чтобы в организм попали тысячи его частиц. Так, во время дыхания переносчика в воздухе остаются лишь 20 частиц, во время разговора — 200 частиц, а при кашле — 200 млн частиц, которые могут находиться в активном состоянии в течение пяти часов в непроветриваемом помещении.