Общество

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции, пишет РИА Новости.

В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Владимир Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.

Решение провести праздничные мероприятия 24 июня обусловлено тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.