Общество

В Госдуме предложили взять под контроль шаманов и целителей

С предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами выступил депутат от «Единой России» в Госдуме Виктор Зубарев. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

На фоне пандемии коронавируса в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга», причем, в Интернете это распространено чаще всего. Между тем многие из так называемых целителей не получили сертификат о возможности оказания медицинской помощи, пишет газета «Известия».

Инициативу парламентария поддержали в медицинском сообществе.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, это не новая проблема, «ее существование объясняется негативом и неудовлетворенностью оказанием медицинской помощи, поэтому люди пускаются во все тяжкие».