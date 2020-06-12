В Госдуме предложили взять под контроль шаманов и целителей

С предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами выступил депутат от «Единой России» в Госдуме Виктор Зубарев. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.
На фоне пандемии коронавируса в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга», причем, в Интернете это распространено чаще всего. Между тем многие из так называемых целителей не получили сертификат о возможности оказания медицинской помощи, пишет газета «Известия».
Инициативу парламентария поддержали в медицинском сообществе.
Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, это не новая проблема, «ее существование объясняется негативом и неудовлетворенностью оказанием медицинской помощи, поэтому люди пускаются во все тяжкие».