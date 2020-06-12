Общество

Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по размещению в гостиницах

Роспотребнадзор не рекомендует заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни. Об этом говорится в комментарии, выпущенном контрольным ведомством для администраций гостиниц, сообщила его пресс-служба.

«Пункт рекомендаций звучит: "Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного". То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», - отмечается в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что такая мера носит рекомендательный характер, а доказательство семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Решение о предоставлении номеров и их заполнении принимает только руководство гостиницы.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы гостиниц, где говорились, что в них рекомендовано преимущественно одноместное размещение, за исключением семей.