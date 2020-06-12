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Общество

Призывники смогут проходить службу при главном храме Вооруженных сил

15.06.2020 09:04|ПсковКомментариев: 0

Призывникам разрешат прохождение альтернативной гражданской службы (АГС) при главном храме Вооруженных сил РФ, сообщили газете «Известия» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, на базе Военного духовно-просветительского центра при храме начнут подготовку санитаров. Данные курсы запустят до конца 2020 года. После окончания обучения молодые люди будут служить в медицинских учреждениях. При этом срок их службы будет сокращен до 18 месяцев — для остальных призывников, проходящих АГС, он составляет 21 месяц.

«Сегодня крепость воинских формирований определяется, в том числе, и силой духа, готовностью к самопожертвованию, защите своих товарищей по оружию. А это невозможно без любви к Богу и к ближнему», — заявил владыка Стефан.

Теги: #армия #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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