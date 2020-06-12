Общество

Продажи дезинфицирующих средств выросли в России на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта с начала эпидемии коронавируса в России возросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

В рамках исследования было проанализировано 18 млн кассовых чеков. Выяснилось, что с марта по июнь на 2% увеличилась цена за дезинфицирующие товары. При этом стоимость антисептиков для кожи снизилась в среднем на 19%, хоть продажи их и выросли на 264%.

Помимо прочего, специалисты зафиксировали рост продаж средств индивидуальной защиты. Например, маски стали более востребованы у покупателей на 150%, а их цена выросла на 8% по сравнению с 2019 годом. Перчатки стали охотнее покупать на 63% чаще, а стоимость товара подорожала на 16%, пишет «Газета.ру».

Как отмечают специалисты, основные продажи средств защиты пришлись на май.