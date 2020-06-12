Общество

Прокуратура выявила нарушения в псковском Центре специального образования №1

Прокуратура города Пскова выявила нарушения в ГБОУ «Центр специального образования №1» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в учреждении не созданы специальные условия для получения образования, не в должной мере соблюдены условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. В частности, двери учебных кабинетов не оборудованы специальными индукционными петлями, в образовательном учреждении не имеется радиоклассов.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя учреждения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.