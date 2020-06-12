Общество

Выпуск банковских карт в России может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-торговли и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что, потеряв средства, с клиентов начнут брать плату за выпуск новых банковских карт и их обслуживание. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление банков.

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в кабмин с просьбой не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к кол-центру. А также сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — говорится в письме. Однако информации о том, насколько может подорожать клиентский сервис в банках, нет.

В письме также говорится, что банкам может стать невыгодно обслуживать торговые точки, оборот которых составляет менее 12 миллионов рублей безналичных платежей в год. Кроме того, расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. В таком случае, по данным ассоциации, прием карт может подорожать как минимум на 3-5% в год, пишет «Парламентская газета».

Как сообщили в Центробанке, ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП, которое направлено на поддержку, в частности, малого и среднего бизнеса в период распространения COVID-19, носит временный характер.