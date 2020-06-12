Общество

В Псковской области стартовала операция «Мак-2020»

С 15 по 24 июня на территории Псковской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

Как уточнили в ведомстве, в рамках проводимой операции правоохранительные органы осуществляют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проводят мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ. Принимаются и меры профилактического характера.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: 02, (8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить через сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф.