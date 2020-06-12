Общество

Количество зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека

Количество зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб по состоянию на утро 15 июня.

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На данный момент проведено 32 тысячи 599 исследований. Сообщается, что выздоровели 566 человек, умерли 19.

Статистика по районам: