Количество зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб по состоянию на утро 15 июня.
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На данный момент проведено 32 тысячи 599 исследований. Сообщается, что выздоровели 566 человек, умерли 19.
Статистика по районам:
- Псков – 510
- Великие Луки – 381
- Бежаницкий район - 8
- Великолукский район – 101
- Гдовский район – 46
- Дедовичский район – 28
- Дновский район - 75
- Красногородский район – 5
- Куньинский район –11
- Локнянский район - 5
- Невельский район - 69
- Новоржевский район – 14
- Новосокольнический район - 48
- Опочецкий район – 27
- Островский район – 156
- Палкинский район - 18
- Печорский район – 29
- Плюсский район – 69
- Порховский район - 106
- Псковский район – 136
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 5
- Пыталовский район – 6
- Себежский район – 13
- Стругокрасненский район – 28
- Усвятский район - 1.