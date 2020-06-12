Общество

Псковский омбудсмен дала советы, как пережить рабочую неделю

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова дала советы, как пережить трудовую неделю и настроиться на рабочий лад.

По ее мнению, начинать каждый день необходимо с планирования или составления списка задач. «Так вам удастся ничего не упустить и эффективно распределить свое время с учетом выстроенных задач», - уверена Наталия Соколова.

Кроме того, важно научиться отказываться от того, что крадет ваше время. «Есть одно важное слово, которое поможет сэкономить много времени и сил. Это слово – «нет». Откажитесь от незапланированных встреч, телефонных звонков и «висения» в мессенджерах», - сказала Наталия Соколова.