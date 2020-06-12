Общество

Псковское УФСИН поздравляет сотрудников с днем шифровальщика

20-я годовщина со дня создания шифровальной службы в уголовно-исполнительной системе отмечается 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Шифровальная служба ФСИН России и эксплуатируемые ею сети шифрованной связи являются эффективной основой обеспечения управления учреждениями и органами УИС в мирное и военное время, отметили в ведомстве.

«Основными функциями шифровальной службы в УИС являются оперативность, непрерывность, достоверность и безопасность информации, передаваемой по сетям шифрованной связи, а также защита сведений, составляющих государственную тайну, передаваемых с использованием шифровальных средств. Надежное функционирование сетей шифрованной связи и их устойчивое развитие обеспечивается благодаря слаженной работе коллектива сотрудников шифровальных подразделений учреждений и органов УИС», - подчеркнули в УФСИН.

Руководство и личный состав управления поздравляет сотрудников и ветеранов шифровальной службы с профессиональным праздником, желает здоровья, оптимизма, хорошего настроения, семейного благополучия, успехов в служебной деятельности, вдохновения и сил для осуществления всех замыслов и начинаний.