Общество

Поисковики предлагают использовать генную базу для идентификации останков

Депутат Госдумы и представитель «Поискового движения России» Ильдар Бикбаев заявил, что правительству и Курчатовскому институту предлагают при разработке национальной базы генетической информации учесть возможность использовать ее для идентификации солдат, погибших при защите Отечества.

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальную систему генетической информации и ежегодно с 2021 года выделять средства из федерального бюджета на ее функционирование.

«Актуальность в этом есть и в части работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. У нас большое количество безымянных солдат, которых мы находим. А если бы была такая общенациональная система, то мы с большой вероятностью могли бы этих безымянный солдат идентифицировать … Мы хотим обратиться к ним, чтобы они в этой новой системе не упустили и этот момент», - отметил Бикбаев. Соответствующее предложение озвучат правительству и институту на текущей неделе.

По словам Бикбаева, президент говорил о создании базы генетической информации для решения медицинских вопросов, однако рабочая группа Госдумы предложит шире рассмотреть эту тему. В частности, базу генетической информации предлагают совместить с электронным банком документов периода Великой Отечественной войны «Память народа», который был составлен по материалам Центрального архива министерства обороны.

«Любой желающий мог бы сдать тест через эту общую систему, все данные попадали бы в базу, и потом шло автоматическое сопоставление. И можно было бы определить родственников тех безымянных солдат, ДНК которых также можно было бы включать в эту базу. И их родственникам сказать не то, что они пропали без вести, а где они увековечены», - сказал депутат, подчеркнув, что база генетической информации должна быть доступна ограниченному кругу лиц для защиты содержащихся в ней персональных данных.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что вся генетическая информация россиян должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным.