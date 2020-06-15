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Общество

В Госдуму внесен законопроект о разблокировке мессенджера Telegram

15.06.2020 12:05|ПсковКомментариев: 1

В Госдуму внесен законопроект о запрете блокировки информационных ресурсов и разблокировке мессенджер Telegram. С инициативой выступили депутаты от «Справедливой России».

Такая необходимость обосновывается тем, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информационные ресурсы осуществляют информирование, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц, пишет «Росбалт».

«Множество российских государственных органов, таких, как министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в интернете», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Теги: #Справедливая Россия #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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