Общество

Россияне смогут проверить подозрительные номера телефонов на сайте Сбербанка

Россияне смогут бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт на сервисе Сбербанка, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«На сайте Сбербанка в разделе "Ваша безопасность" появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении Сбербанка.

Также любой пользователь, заполнив форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном номере телефона, с которого ему позвонили злоумышленники. Полученные данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков, пишет ТАСС.

По мнению зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, новый сервис поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны. Также данный сервис значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

Кузнецов добавил, что на сегодняшний день среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами.

Так, по данным Сбербанка, с начала 2020 года было зафиксировано более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества.