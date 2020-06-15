Общество

Волонтеры убрали мусор вокруг озер Гдовского района

Волонтеры убрали мусор у озер Гдовского района в рамках акции «Чистые берега». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили участники акции.

Волонтеры привели в порядок берега озер Зеркальное, Серебряное, Каретное и Жуково.

Акция прошла при поддержке комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Участники были обеспечены инвентарем, их доставили до мест уборки и обратно.

Желающие принять участие в следующей акции могут позвонить по телефону координатора +7 900 997 09 29.