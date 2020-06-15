Общество

40 детей укусили клещи за неделю в Псковской области

За неделю, с 4 июня по 10 июня, в медицинские организации Псковской области с укусами клещей обратились 138 человек, из них 40 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 1198 человек, из них 408 детей, что на 43,4% ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 40,6%.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1935 человек, в том числе 111 детей.

Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Напомним, в городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: г. Псков, ул. Гоголя, дом №21а; телефон: 8-8112-66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, дом №9; телефон: 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 23; телефон регистратуры: 8-8812-20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: г. Псков, ул. Школьная, 24; телефон: 8-911-880-15-51, режим работы: с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 по адресу: г. Великие Луки, ул. Пионерская, 10; телефон: +7-811-53-3-82-24, режим работы: с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.