Общество

Патриотические акции пройдут в Псковской области накануне Дня памяти и скорби

В Псковской области к Дню памяти и скорби, который в России отмечают ежегодно 22 июня, будет приурочен ряд патриотических мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Каждый год в памятную дату начала Великой Отечественной войны в России проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги. С 15 июня стартует ежегодная международная акция «Свеча памяти», которая в этом году станет ключевой и пройдет в новом формате и будет реализовано на специализированной интернет-площадке деньпамяти.рф. Каждый желающий с 15 по 22 июня сможет зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте, чтобы почтить память 27 миллионов погибших в 1941-1945 годы. На портале не только размещена карта России со всеми символическими огнями, которые будут зажжены, но и представлена информация о начале войны и воспоминания очевидцев того времени.

В этом году акция будет благотворительной. За каждую зажженную виртуальную свечу благотворительный Фонд «Память поколений» будет начислять средства, которые затем направят на оказание помощи ветеранам.

Акция пройдет также в социальных сетях. Так, с 20 по 22 июня пользователи интернет-сообществ «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут поделиться со своими друзьями подарком в виде свечи, тем самым отдав дань памяти жертвам войны. Пользователям социальной сети Instagram с 18 июня будет доступна маска со свечой, с помощью которой они смогут разместить тематическое видео в сторис и поделиться им со своими подписчиками.

Кроме того, 22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно во всей стране будет объявлена минута молчания в память о павших воинах и мирных жителях в годы Великой Отечественной войны. В этот момент будет прервано теле- и радиовещание.

В этот же день по всей стране пройдет акция «Великое кино великой страны». В рамках мероприятия будет организован бесплатный показ художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова», где популярные актеры читают стихи молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны.