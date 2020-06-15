Общество

14 туй посадили у бюста героя 6-й роты Сергея Бакулина в Дедовичах

По инициативе группы дедовичан, бывших десантников и участников боевых действий благоустроена территория у бюста Сергея Бакулина, героически погибшего в неравном бою с чеченскими боевиками в составе 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии.

Напомним, бюст гвардии младшего сержанта, пулеметчика Бакулина открыт на территории дедовичской школы №2 в марте текущего года в рамках мероприятий, посвященных 20-летию подвига легендарной 6-й роты. Тогда же у бывших воинов созрела идея взять шефство над памятником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обкома КПРФ.

Недавно состоялась первая благотворительная акция - посадка саженцев туи. В ней приняли участие депутаты района и поселка - Владимир Ананьев, Иван Пинчук во главе с одним из главных инициаторов Николаем Анохиным. Также помогал в этой работе первый секретарь Дедовичского райкома КПРФ Владимир Иванов.

14 туй были высажены полукругом в форме купола парашюта. Участники акции их удобрили и полили. Саженцы приобретены на собственные средства благотворителей.

«Остальные десантники, погибшие в составе 6-й роты, тоже рядом с нами. Всех чтим и помним. Память о них будет жить вместе с нами», - подчеркнул Николай Анохин, добавив, что работа по благоустройству мемориалов и воинских захоронений на территории Дедовичского района будет продолжена.