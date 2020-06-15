Общество

В Псковской области отмечена заболеваемость COVID-19 ниже общероссийской

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе.

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ИЦК подсчитал количество выявленных случаев на 100 тысяч населения для регионов СЗФО. Общероссийский показатель превышен в трех регионах округа и в Санкт-Петербурге. Так, в Мурманской области этот показатель один из самых высоких по стране - 530,8, в Санкт-Петербурге - 391,5, в Архангельской области - 340,6, Новгородской - 338,5.

Все остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Псковская область - 287,5, Республика Коми - 278,1, Калининградская область - 213,2, Ленинградская область - 201,1, Ненецкий автономный округ - 193,3, Республика Карелия - 128,4, Вологодская область - 110,3.

Количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения в СЗФО составило 309 человек.