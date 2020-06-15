Общество

Начались выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми псковичами

Отделение ПФР по Псковской области приступило к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций:

принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания;

взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Указанная мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи или 10 тысяч рублей в месяц.

К настоящему времени в регионе Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 3 опекунам на 3 человек, за которыми осуществляется уход.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.

В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе, если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.