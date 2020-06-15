Общество

Депутатам рассказали, как в Гдовском районе доставляют в суд участников процесса

В Гдовском районе участников судебного заседания иногда приходится доставлять в полицейской машине. Об этом рассказала кандидат на должность мирового судьи судебного участка №3 в границах административно-территориального образования «Гдовский район» Светлана Самсонова 15 июня на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентский комитет сегодня рассмотрел вопрос о назначении нескольких мировых судей в Псковской области. После представления кандидатур депутаты задали ряд вопросов.

ТаК, парламентарий Владимир Яников спросил о ситуации в районе, стабильности, много ли людей жалуются на власть, на судей. Кандидат на должность судьи Светлана Самсонова рассказала, что тяжело собрать участников заседания из отдаленных деревень, иногда автобусы не ходят, зачастую граждане находятся «за определенной чертой» достатка, иногда приходится просить помощи у полиции для доставки граждан. «Люди охотно добираются до суда в полицейской машине?» - отреагировал депутат Алексей Севастьянов.

По итогам обсуждения кандидатура Светланы Самсоновой будет включена в бюллетень для тайного голосования. Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания в ходе тайного голосования.