Общество

Реализация двух нацпроектов в Псковской области опережает план

Реализация двух национальных проектов в Псковской области опережает план. Это нацпроекты «Безопасные и качественные дороги» и «Демография», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 июня, на совещании по реализации нацпроектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы региона, реализация остальных национальных проектов отстает в общей сложности на 14%. Михаил Ведерников отметил, что хуже всего обстоят дела с нацпроектами «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». Кроме того, заметил он, возникают вопросы по проекту «Спорт — норма жизни».

По словам губернатора, 8,9 млн рублей было снято по проекту «Старшее поколение», и нельзя исключать сценарий, когда часть средств по нацпроекту «Здравоохранение» могут перераспределить. «Не хотелось бы лишаться средств»,— отметил он.