Общество

С начала года на территорию Псковской области поступило более 12 тысяч тонн свежих яблок

За пять месяцев 2020 года на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в МАПП «Убылинка» в Псковской области проведен карантинный фитосанитарный контроль свыше 12 тысяч тонн яблок, прибывших на территорию Псковской области из Сербии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Импортная продукции проследовала в Санкт-Петербург (6,5 тыс. тонн), Краснодар (3,4 тыс. тонн), Москву (2,1 тыс. тонн), Нижний Новгород (45,2 тонны), Ярославль (19,5 тонны), Брянск (18,9 тонн) и Смоленск (18 тонн).

Продукция, успешно прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации, и направлена в адреса получателей.