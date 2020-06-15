Общество

Председатель Псковского облсовпрофа поздравил коллектив «Славянки» и пожелал стабильного развития

Сегодня, 15 июня, председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов и его заместитель Татьяна Бергер поздравили с профессиональным праздником - Днем текстильной и легкой промышленности - руководителя ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елену Косенкову и трудовой коллектив фабрики в лице председателя профкома Валентины Редькиной.

«Легкая промышленность имеет огромное социальное значение, так как является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. Современная финансово-экономическая ситуация требует консолидации, усилий отраслевого бизнес-сообщества и профсоюза в рамках системы социального партнерства для решения актуальных проблем отрасли, принятия мер государственной поддержки. В своем стремлении добиваться все лучших результатов в производственной профессиональной деятельности вы являетесь для нас флагманом легкой и текстильной промышленности Российской Федерации!» - отметил Игорь Иванов.

«От всей души желаю новых трудовых достижений, стабильного развития предприятия, а каждой семье, счастья, здоровья, мира и благополучия», - пожелал председатель СОП Псковский облсовпроф руководству и работникам ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка».