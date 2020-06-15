Общество

Средства на строительство «Социального городка» в Псковском районе перенесены на следующий год

Средства в размере более 160 млн рублей на строительство «Социального городка» в Псковском районе будут перенесены на следующий год. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов в регионе сегодня, 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, это произошло, поскольку регион не смог реализовать данные средства в 2020 году. Михаил Ведерников подчеркнул, что такие ситуации недопустимы, ведь «каждый миллион достается региону с большим трудом».

Напомним, в начале апреля был объявлен аукцион на строительство «Социального городка». Начальная цена контракта составила 291 млн 414 тыс. 368 рублей.

В списке работ: внутренняя отделка помещений, устройство отопления и вентиляции, водопровода и канализации, монтаж лифтового оборудования, устройство электроосвещения, установка медицинского оборудования связи, строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения и освещения, благоустройство и озеленение.

Предусмотренный проектом контракта срок окончания работ: до 17 декабря 2021 года.