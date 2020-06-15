Общество

Игорь Иванов встретился с коллективом «Соцтурпрофа»

Встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова и его заместителя Татьяны Бергер с руководством и представителями трудового коллектива УО «Соцтурпроф» состоялась сегодня, 15 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе встречи участники обсудили перспективы открытия учреждения, вопросы выплаты заработной платы, сохранения трудового коллектива и многие другие.

Руководство СОП Псковский облсовпроф отметило, что «вопрос о получении льготного кредита решается. В ближайшее время все долги перед работниками будут погашены».

«Трудовой коллектив УО «Соцтурпроф» с нетерпением ждет открытия туристического сезона и разрешения работы гостиницы в обычном режиме для приема гостей», - сообщают в облсовпрофе.