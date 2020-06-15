Общество

Швейная фабрика «Славянка» получила ответ на обращение об оказании помощи в получении мер соцподдержки

Коллектив швейной фабрики «Славянка» получил ответ на свое обращение об оказании помощи в получении мер соцподдержки.

Напомним, 13 мая председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Валентина Редькина, от имени работников ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», обратилась к губернатору Псковской области, в приемную президента Российской Федерации в Псковской области в связи с ситуацией на предприятии, обусловленной распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

«К сожалению, большинство предприятий текстильной и легкой промышленности не вошли в перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавирусной инфекции, при этом частично продолжают работать. Но, указанные предприятия столкнулись с целым веером непреодолимых проблем, с которыми без мер государственной поддержки им не справиться», - говорилось в обращении.

Валентина Редькина обращалась к представителям органов власти с просьбой «повлиять на стабилизацию работы отрасли, оказать содействие во включении предприятий текстильной и легкой промышленности в перечень предприятий, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, для получения мер государственной поддержки. Без включения в этот перечень крайне затруднительно получить кредиты для восстановления хозяйственной деятельности и выплаты заработной платы».

11 июня в адрес председателя первичной профсоюзной организации ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» поступил ответ от заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. В письме отмечено, что 21 мая администрацией Псковской области направлено письмо в адрес министерства промышленности и торговли РФ с просьбой рассмотреть возможность включения ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» в федеральный перечень системообразующих предприятий. 22 мая состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с генеральным директором фабрики Еленой Косенковой, по результатам которой губернатор дал поручение органам исполнительной власти оказать содействие в решении обозначенных в ходе встречи вопросов.

Кроме того, в администрации Псковской области заверили, что «сложившаяся ситуация на предприятиях легкой промышленности региона находится на контроле в администрации Псковской области и предпринимаются все возможные меры для решения проблемных вопросов предприятий».

«Социальное партнёрство в действии. Тот момент, когда и работодатель, и профсоюзы, и исполнительная с законодательной властью сплотились для решения вопроса, который затрагивает более 700 работников предприятия текстильной и лёгкой промышленности ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка». Профсоюзы убеждены, что предприятие, которое выпускает конкурентную продукцию, представленную не только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье, получит и федеральную и региональную поддержку. «Славянка» — это флагман лёгкой промышленности. Гордость не только нашего региона, а всей страны! А люди которые работают на производстве — это труженики, это семья, особая ценность», — отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.