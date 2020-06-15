Великолучанин оплатил долги по 30 штрафам ГИБДД для продажи автомобиля

Житель Великих Лук оплатил задолженность по 30 штрафам ГИБДД, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своего автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
В отделении судебных приставов Великих Лук находилось сводное исполнительное производство о взыскании 30 административных штрафов ГИБДД с местного жителя. Гражданин неоднократно нарушал скоростной режим и накопил неоплаченные штрафы ГИБДД за превышение скорости на общую сумму в 17 тысяч 300 рублей.
Судебным приставом-исполнителем в качестве обеспечения исполнения требований исполнительных документов вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника, которых за ним числилось целых четыре.
Вскоре в ОСП города Великие Луки поступил звонок от должника. Он сообщил судебному приставу, что автотранспортные средства в настоящее время проданы новому покупателю, которому не поставить их на учет в ГИБДД. Судебный пристав предупредила гражданина, что запрет с автомобилей будет снят только после погашения задолженности по сводному исполнительному производству в полном объеме.
Для разрешения своего вопроса должник перечислил всю сумму задолженности по штрафам ГИБДД в рамках 30 исполнительных производств на депозитный счет ОСП города Великие Луки. Денежные средства распределены в пользу взыскателей. Запреты с автотранспорта сняты.