Общество

В исправительных колониях Псковской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

В подразделениях УФСИН России по Псковской области идет подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Согласно законодательству, избирательным правом обладают лица, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещений для голосования, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций.

В УФСИН России по Псковской области создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования. Разработан и утвержден план основных организационно-практических мероприятий. В настоящее время сотрудниками уголовно-исполнительной системы проводится работа по информированию граждан, заключенных под стражу и состоящих на учете в УИИ, об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

Отметим, по состоянию на 15 июня 2020 года в двух следственных изоляторах Псковской области в Пскове и Великих Луках избирательным правом обладают около 300 человек, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН своим избирательным правом могут воспользоваться около 40 граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения выбран домашний арест и запрет определенных действий.