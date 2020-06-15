Общество

Псковичи высказались против точки общепита в Зеленом театре — результаты опроса

На портале «Мой дом» 15 июня завершилось голосование, в ходе которого администрация Пскова спрашивала горожан о необходимости точки общественного питания в реконструируемом Зеленом театре.

Жители города решили, что продажа съестного на концертной площадке будет излишней. Фото ПЛН

54% проголосовавших выбрали вариант «нет». Остальные три варианта со словом «да» («да» - 23%, «да, но только во время мероприятий» - 11%, «да, но только в теплый сезон» - 12%) не смогли даже в совокупности собрать половину голосов.

Опрос длился неделю, в нем приняли участие 198 человек.

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Ранее сообщалось, что реконструкция проводится на средства правительственного гранта. В настоящее время в Зеленом театре уже смонтирована новая сцена.