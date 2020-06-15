Общество

В Пскове пассажирам автобусов раздали защитные маски и перчатки

Волонтерский центр «Единой России» продолжает проведение мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в местах скопления людей. Активисты волонтерского центра провели акцию по раздаче средств индивидуальной защиты в автобусах и на автобусных остановках города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», акция стартовала на остановке «Летний сад». Маски и перчатки волонтеры предлагали людям, ожидающим автобусы. Также средства индивидуальной защиты раздавались и в автобусах городских маршрутов. Волонтеры садились в автобусы и в салонах раздавали людям для безопасного проезда маски, перчатки, а вместе с ними и специально разработанный партией буклет о правилах профилактики COVID-19 в общественном транспорте.

«Сейчас очень многие люди пренебрегают средствами защиты от коронавирусной инфекции, хотя обстановка в городе еще оставляет желать лучшего. Мы пытаемся своими силами помочь изменить ситуацию в лучшую сторону и показать людям, как важно сейчас работать сообща и ответственно подходить к ситуации», - отметил активист волонтерского центра партии Павел Косенков.

За два часа пятеро волонтеров раздали пассажирам автобусов городских маршрутов 500 масок и столько же пар одноразовых перчаток. Пассажиры благодарили за поддержку, многие отмечали, что маски в общественном транспорте стараются надевать, а перчатки не всегда имеются при себе.

Акция по раздаче средств индивидуальной защиты в автобусах проводится не в первый раз и будет продолжена.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» работает ежедневно. Телефон «горячей линии» волонтерского центра 8-800-444-07-13.