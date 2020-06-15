Общество

Депутат Алексей Севастьянов посоветовал чиновникам потренироваться с докладом про охранные зоны

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Росси»я) посоветовал представляющим новый проект зон охраны «Церкви Жен Мироносиц и часовни» потренироваться с докладом перед выступлением на сессии парламента. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект постановления регионального парламента по вопросу принятия новых охранных зон представили 15 июня депутатам на заседании комитета по законодательству и экономической политике.

И.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик очень подробно рассказал депутатам о документе, показал на проекторе презентацию с «визуальными коридорами», прокомментировал отзывы на проект из Интернета. Пояснения по «градостроительной ситуации» также представил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, показавший другую схему.

У депутатов возникли вопросы по законодательной инициативе. В частности, депутат Алексей Севастьянов заявил, что не удовлетворен докладом, и оценил его на «двойку». Парламентарий предложил докладчикам «танцевать от печки»: объяснить, меняются ли границы охранной зоны.

Представитель администрации Псковской области в Собрании Наталья Волкова пояснила, что проект предлагает внести изменения в границы зон охраны и в режим использования этих зон. Планируется осуществить застройку расположенных рядом земельных участков, чтобы застроить парк «Россия - моя история». В РФ открыто около 15 подобных парков при поддержке администрации президента. На эти цели выделено 250 млн рублей, они уже учтены в региональном бюджете.

Алексею Севастьянову этот доклад понравился. «Потренируйтесь с вечера, дискуссии не избежать», - предложил он Вадиму Нэдику и Евгению Шапкину. «Чтобы город краше стал на федеральные средства», - сделал вывод о законодательной инициативе председатель парламентского комитета Владимир Яников.

Докладчикам посоветовали выступать на сессии более конкретно и убедительно. За поддержку документа проголосовали 7 человек, против - 1.