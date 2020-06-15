Общество

Псковичка получила поздравление секретаря генсовета «Единой России»

В понедельник, 15 июня, секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская поздравила старейшего члена партии Валерию Петрову с днем рождения. Она вручила поздравительный адрес, подарок и цветы, а также передала приветственный адрес от секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Псковичке исполнилось 87 лет. Валерия Петрова родом из Казахстана, много лет работала учителем русского языка и литературы в школе, завучем, также занимала должность инспектора городского отдела народного образования. Ее супруг также работал педагогом. В Псков семья переехала в 2001 году из Алма-Аты. На протяжении всей жизни Валерия Петрова была активным человеком, занималась общественной работой, в партию «Единая Россия» вступила в 2003 году.

Елена Полонская пожелала имениннице крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы родные всегда окружали заботой и вниманием, и дарили свои улыбки: «Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость, за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения».

В свою очередь именинница выразила благодарность за оказанное внимание к своей скромной персоне и обратилась с просьбой к партийцам посодействовать в публикации ее мемуаров.