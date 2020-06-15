Общество

Два сайта с поддельными водительскими правами заблокированы благодаря пыталовской прокуратуре

Пыталовским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района о признании информации, размещенной и распространенной в Интернете, запрещенной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В судебном заседании установлено, что на двух сайтах в сети «Интернет», выявленных по результатам проведенного прокуратурой района мониторинга, размещена информация о возможности приобретения документов без установленной законодательством РФ процедуры при получении водительского удостоверения. На данных сайтах предлагалось приобрести на платной основе водительское удостоверение, минуя установленный законом порядок получения данного документа с проводкой по официальной базе данных согласно существующим требованиям закона.

Суд согласился с позицией прокурора, что наличие в свободном доступе в сети «Интернет» указанной информации нарушает права неопределенного круга лиц, в связи с чем вынес указанное решение.

Копия судебного решения направлена в управление Роскомнадзора по Псковской области для немедленного исполнения.