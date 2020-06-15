Общество

Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта в Пыталово

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований законодательства заказчиками, участвующими в реализации национальных проектов. По результатам проверки выявлены нарушения законодательства о закупках в деятельности Пыталовской средней школы им. А.А. Никонова, являющейся исполнителем при расходовании бюджетных средств в рамках национального проекта «Образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований закона образовательным учреждением не в полном объеме приняты меры в целях отстранения от участия в конкурсных процедурах недобросовестных участников, контракт заключен с нарушениями закона, а также не в полной мере обеспечена гласность и прозрачность закупок.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора образовательного учреждения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.